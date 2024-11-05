“Türkiye’de Eşi Benzeri Olmayan Ameliyat”

İSTANBUL’DA ÖNE ÇIKAN BİR TÜMÖR AMELİYATI

İstanbul’da yaşayan 65 yaşındaki emekli öğretmen Tuncer Poşluk, kuyruk sokumundaki kitlenin büyük olmasından ötürü tedavi olamıyordu. Ancak Poşluk, SEAH’ta aldığı hizmet sayesinde şifayı buldu. Burada gerçekleştirilen tetkikler sonucunda, hastanın tam olarak iyileşmesi için dünyada yalnızca çok az yerde yapılan tümör ve tümörle sarılı organların vücuttan ayrılması işlemi olan ‘Hemikorperektomi’ ameliyatı önerildi. Tuncer Poşluk’un tümörü ve çevresindeki organlarla birlikte belden aşağısı vücudundan alındı.

AMELİYAT SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ

Yaklaşık 13 saat süren zorlu ameliyatın ardından, Poşluk 40 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Şimdi ise tedavisi ortopedi bölümünde devam ediyor. Poşluk’un vakası, dünya genelinde 8’inci ve Türkiye’de eşine rastlanmayan bir durum olarak kayıtlara geçti. Artık yaşamına vücudunun yarısı olmadan devam edecek olan Poşluk, bu zor süreçten sonra sağlığına kavuşma umudunu koruyor.