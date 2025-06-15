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Türkiye’de Politik Gündem Yoğun

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POLİTİK GÜNDEMİN YOĞUNLUĞU

Türkiye’de politik sahne oldukça yoğun bir dönemden geçiyor. Küresel olaylar ve iç meseleler, kamuoyu tartışmalarının merkezinde bulunuyor. Bu süreçte özellikle “Terörsüz Türkiye” projesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları, gündem maddeleri arasında en dikkat çekici olanlar. Her iki konuda da süreç devam ediyor ve bu süreçlerin seçmen üzerindeki etkileri de sürekli olarak değerlendiriliyor.

GEZİCİ ARAŞTIRMA’YLA ANKET ÇALIŞMASI

Bu bağlamda, Gezici Araştırma yeni bir anket çalışması yayınladı. Anketin sonuçları, içinde bulunduğumuz politik atmosfer ile ilgili önemli ipuçları taşıyor. Yolsuzluk iddiaları ve güvenlik konularının seçmen üzerindeki etkileri, araştırmanın odak noktası olarak öne çıkıyor. Böylece, kamuoyunun bu konulara olan duyarlılığı daha net bir şekilde gözler önüne seriliyor.

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