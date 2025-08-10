Türkiye’de Sıcaklık 40 Dereceyi Geçti

Hava sıcaklığının etkili olduğu ülkemizde, bugün öğle öncesinde termometrelerde 17 ilde 40 derecenin üzerindeki değerler kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden elde edilen verilere göre, sıcaklıklar bu hafta sonu da mevsim normallerinin üstünde ilerlemeye devam ediyor. Bugün öğleye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık 45 dereceyle Antalya’nın Kepez ilçesinde görüldü. Bunu Mardin’in Kızıltepe ilçesi 44,8 ve Kilis’in Elbeyli ilçesi 44,3 derece ile takip etti.

SICAKLIKLARIN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde olduğu il ve ilçeler şu şekilde sıralanıyor:

– Adana, İmamoğlu: 42,5 derece

– Antalya, Kepez: 45 derece

– Aydın, Çine: 41,7 derece

– Batman, Kozluk: 40 derece

– Diyarbakır, Bismil: 41,5 derece

– Gaziantep, Karkamış: 43,4 derece

– Hatay, Yayladağı: 41,4 derece

– İzmir, Bayındır: 40,5 derece

– Kahramanmaraş il merkezi: 41 derece

– Kilis, Elbeyli: 44,3 derece

– Mardin, Kızıltepe: 44,8 derece

– Mersin, Mut: 40,7 derece

– Muğla, Milas: 43,4 derece

– Osmaniye, Kadirli: 41,1 derece

– Siirt, Kurtalan: 41,8 derece

– Şanlıurfa, Ceylanpınar: 43,4 derece

– Şırnak, Silopi: 43,7 derece