Gündem

Türkiye’de Sıcaklık 40 Dereceyi Geçti

turkiye-de-sicaklik-40-dereceyi-gecti

Hava sıcaklığının etkili olduğu ülkemizde, bugün öğle öncesinde termometrelerde 17 ilde 40 derecenin üzerindeki değerler kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden elde edilen verilere göre, sıcaklıklar bu hafta sonu da mevsim normallerinin üstünde ilerlemeye devam ediyor. Bugün öğleye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık 45 dereceyle Antalya’nın Kepez ilçesinde görüldü. Bunu Mardin’in Kızıltepe ilçesi 44,8 ve Kilis’in Elbeyli ilçesi 44,3 derece ile takip etti.

SICAKLIKLARIN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde olduğu il ve ilçeler şu şekilde sıralanıyor:

– Adana, İmamoğlu: 42,5 derece
– Antalya, Kepez: 45 derece
– Aydın, Çine: 41,7 derece
– Batman, Kozluk: 40 derece
– Diyarbakır, Bismil: 41,5 derece
– Gaziantep, Karkamış: 43,4 derece
– Hatay, Yayladağı: 41,4 derece
– İzmir, Bayındır: 40,5 derece
– Kahramanmaraş il merkezi: 41 derece
– Kilis, Elbeyli: 44,3 derece
– Mardin, Kızıltepe: 44,8 derece
– Mersin, Mut: 40,7 derece
– Muğla, Milas: 43,4 derece
– Osmaniye, Kadirli: 41,1 derece
– Siirt, Kurtalan: 41,8 derece
– Şanlıurfa, Ceylanpınar: 43,4 derece
– Şırnak, Silopi: 43,7 derece

ÖNEMLİ

Ekonomi

ABD’nin Brezilya’ya Yüzde 50 Vergisi, Kahve Fiyatını Etkiledi

Kahve piyasası, iklim krizinin yanında ABD'nin vergi politikaları nedeniyle Brezilya'nın etkilenmesiyle yeniden gündeme geldi. Bu durum, sektörde dikkatleri artırdı.
Gündem

Epözdemir: “İngiltere’ye Kaçarken Yakalanmadım”

İstanbul'da gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, sosyal medya aracılığıyla İngiltere'ye kaçış iddialarını reddederek, seyahatinin oğlunun dil okulu için olduğunu açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.