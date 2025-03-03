Türkiye’de Terörle Mücadelede Kararlılık Vurgusu

AK PARTİ MYK TOPLANTISI

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki bu toplantı saat 15.25’te başladı. Toplantı sürerken, Parti Sözcüsü Ömer Çelik bazı açıklamalar yaptı. Çelik’in verdiği bilgilere göre, ramazan ayında yapılacak etkinliklerle ilgili sunumlar yapılıyor. Ülkemizin her yerinde vatandaşlar ile birlikte olabilmek adına eylem planları hazırlanıyor ve bunlar Genel Başkan’ın onayına sunuluyor.

İMRALI’DA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Çelik, süreci hassasiyetle takip ettiklerini ifade ederek, “Değerlendirmelerimizi hassas bir şekilde yapıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecini takip ediyoruz.” dedi. Ülke içinde terör istemediklerini, aynı zamanda Suriye ve Irak’ta da terör tehditlerinin olmamasını hedeflediklerini belirtti. Silahların bırakılması ve terör örgütünün lağvedilmesi gerektiğini vurguladı. “İster adına PKK ister PYD ister YPG densin, bütün bu terör yapılarının artık bölgede bir istikrarsızlaştırıcı unsur olmaktan çıkarılması bizim temel yaklaşımımızdır.” diye ekledi. Geçmişte yaşanan sabotajlara dikkat çekerek, bazı devletlerin bölgedeki terörün sona ermemesi için sabotaj girişimlerinde bulunabileceklerini belirtti.

DEVLET VE MİLLET DEĞERLERİ ÜZERİNE YORUMLAR

Çelik, bazı siyasi çevrelerin devlete pazarlık yaptırmaya çalıştığını dile getirerek, “Devletin nitelikleri ve milletin değerleri konusunda herhangi bir al-ver pazarlığı yoktur.” ifadesini kullandı. Toplumsal sorunların çözümünün daha çok demokrasi ile sivil siyasetin güçlendirilmesi yoluyla geleceğini söyledi. Şehit ailelerine yönelik yanlış yorumlar hakkında, Cumhurbaşkanı’nın şehit aileleriyle birlikte ilk iftarı yaptığını hatırlattı. “Tek vatan, tek millet, tek bayrak ilkesi bizim yol göstericimizdir.” dedi.

ABD’DE TRUMP VE ZELENSKI TARTIŞMASI

Çelik, 2. Dünya Savaşı sonrası düzenin artık sona erdiği ve stratejik bir ayrışma noktasına gelindiği değerlendirmesini yaptı. Türkiye’nin AB ile olan ilişkilerinde ikiyüzlülüğün farkında olduklarını belirtti. “AB’nin siyasi kazanımlarını korumak için Türkiye’den başka yolu yok.” diyerek, Türkiye ile yürütülecek sağlıklı bir diyalog ile sorunların aşılabileceğini vurguladı.

CHP’NİN SİLAH BIRAKMA AÇIKLAMASI

CHP’nin silah bırakma sürecine yönelik ilk açıklamalarına dikkat çeken Çelik, “Genel olarak CHP bu konuyla yaptığı ilk açıklama dahil olmak üzere bir titizlik görüyoruz.” dedi. Terörsüz Türkiye hedefinin önemine vurgu yaparak, “Bir al-ver meselesi değil.” ifadesini kullandı.

SEÇİM TARİHİ HAKKINDA BİLGİLER

Toplantıda seçim gündemi veya tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmadığını belirten Çelik, “MYK ve MKYK’nın seçimle ilgili belirlediği bir seçim gündemi ve tarih yok. Hükümet işinin başındadır.” açıklamasında bulundu. Önümüzdeki 1-2 yıl için kapsamlı bir ajanda oluşturduklarını ve seçim meselesinin gündemlerinde yer almadığını ifade etti.