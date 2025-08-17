TÜRKİYE’DE YABANCI DİL DEĞİŞİYOR!

YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE YENİ DÖNEM

Ekol TV’den Oğuz Şahin’in haberine göre, Türkiye’de yabancı dil öğrenimi uzun yıllardır tartışılıyor. Öğrencilerin sıkça dile getirdiği “Anlıyorum ama konuşamıyorum” ifadesi, bu konudaki en yaygın şikayetlerden biri haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılı ile bu sorunu aşmayı hedefleyerek kapsamlı bir değişikliğe gidiyor.

EZBERDEN UZAK YENİ YÖNTEM

Yeni sistemle İngilizce dersleri, ezberden uzak, daha sade bir yapıda ve öğrencilerin günlük yaşamla güçlü bir bağ kurmalarını sağlayacak şekilde işlenecek. Bu kapsamda ders kitapları tamamen yenilenecek ve mevcut ünite sayıları azaltılacak. Örneğin, bir yılda işlenen 12 ünite, yeni sistemle 8’e düşürülecek. Öğrencilerin konuları sindirmesi için böylece daha fazla zaman kalacak.

ETKİLEŞİMLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMI

Ankara Bilim Üniversitesi Eğitim Uzmanı İsmail Soylu, yeni yöntemi şöyle tarif ediyor: “Marif modeli etkileşimli öğrenme, sınıfın içinden okul koridorlarına, laboratuvarlara ve hayatın kendisine uzanan bir sistem. İngilizce dersi evet ama yanına iletişim becerisi konuldu. Yani öğrenci İngilizceyi nasıl konuşabilir? Etkileşimle konuşabilir.” Ayrıca, sistemin bir diğer yeniliği, öğrencilerin seviyelerine göre gruplara ayrılması. Her sınıfta üç ayrı grup oluşturulacak ve öğrenciler, kendi seviyelerine uygun aktivitelerle ders işleyecek.

YENİ MÜFREDAT TEMELİ

Yeni müfredat 8 tema üzerine kurulu: Okulda yaşam, sınıfta yaşam, evde yaşam, mahallede yaşam, ülkede yaşam, dünyada yaşam, evren ve gelecek. Bu sayede çocuklar İngilizceyi yalnızca derslerinde değil, yaşamlarının farklı alanlarında da aktif bir şekilde kullanmayı öğrenecek. Ayrıca her yılın başında uygulanacak 4 haftalık tekrar dönemi ile öğrencilerin önceki bilgilerini tazelemesi sağlanacak.