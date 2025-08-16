Türkiye’de Yaşlı Nüfus Artıyor

TÜİK’İN YAYIMLADIĞI NÜFUS İSTATİSTİKLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez Türkiye geneli “Dönemlik Nüfus İstatistikleri”ni yayımladı. Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfus, son bir yıl içinde 520 bin kişi artarak toplam 9 milyon 437 bine ulaştı. Böylelikle yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,4’ten yüzde 11’e yükseldi. Prof. Dr. İsmail Tufan, “21. yüzyılın en önemli mirası uzun ömürlülük oldu. 101 milyonluk bir Türkiye’de 60 yaş üstü 30 milyon vatandaşımız olacak. Şimdiden buna hazırlık yapmamız lazım” yorumunu yaptı.

ÇOCUK NÜFUSUNDA DÜŞÜŞ

Öte yandan, çocuk nüfusu oranında dikkat çekici bir azalma yaşandı. 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısı 2024’te 18 milyon 133 bin iken, 2025’te 17 milyon 705 bine geriledi. Çocukların toplam nüfus içindeki payı ise yüzde 21,2’den yüzde 20,6’ya düştü. Özellikle 0-4 yaş grubunda bir yılda nüfus 278 bin azalarak 4 milyon 945 bine indi. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyelerinden biri oldu.

KADINLARDA UZUN YAŞAMA EĞİLİMİ

65 yaş üstü nüfusta kadınların sayısı, erkeklere kıyasla belirgin şekilde fazla. 2025 verilerine göre, yaşlı erkek nüfusu 4 milyon 220 bin, yaşlı kadın nüfusu ise 5 milyon 217 bin olarak hesaplandı. 90 yaş ve üzerindeki grubun içinde bu fark daha da açıldı: 76 bin 841 erkeğe karşılık 174 bin 340 kadın yaşıyor. Ayrıca, 15-64 yaş arası “çalışma çağındaki” nüfusun oranında büyük bir değişim gözlemlenmedi. 2024 ve 2025 verilerinde bu grubun toplam nüfusa oranı yüzde 68,4 seviyesinde kalmaya devam etti. Projeksiyonlar, Türkiye’de 2080 yılına gelindiğinde nüfusun yüzde 25’inin 65 yaş ve üzerinde olacağını gösteriyor. Bu da her dört kişiden birinin yaşlı olacağı anlamına geliyor.