Türkiye’deki İmam Hatip Okulları Eşsizdir

İMAM HATİP KURULTAYI GAZİANTEP’TE GERÇEKLEŞTİ

Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından geleneksel olarak organize edilen İmam Hatip Kurultayı’nın 22’ncisi Gaziantep’te yapıldı. Bu etkinlik, imam hatip camiasını bir arada buluşturdu.

AÇILIŞ KONUŞMASINI BAKAN TEKİN YAPTI

Kurultayın açılış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin gerçekleştirdi. Açılışta ayrıca Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve Avukat Mustafa Doğan İnal da yer aldı.

Bakan Yusuf Tekin, Türkiye’deki imam hatip okullarının hem pozitif hem de dini ilimlerin öğretildiği dünyada tek örnek olduğunu vurguladı. Bu konuda şunları söyledi: “Türkiye’de imam hatip mücadelesini ve imam hatiplerin varlığını, Türkiye’de demokratik siyasal yaşamın bir gösterge olarak kabul ediyorum. Dünyada imam hatip tarzında bir model yok. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde böyle bir örnek yok. Bu mirası neden bir dünya markası haline getirmiyoruz?” Bakan Tekin, dini eğitim vermek isteyen imam hatiplerin uluslararası bir marka haline dönüştürülmesi için yaptıkları çalışmalara dikkat çekti ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile birlikte bu konuda bir yolculuğa çıktıklarını ifade etti.