Türkiye’den Afganistan’a Yardım Ulaştı

AFGANİSTAN’A YARDIM ELİ UZANDI

Türkiye, son günlerde Afganistan’ı sarsan deprem felaketi karşısında yardımda bulundu. Ülkenin doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde can kaybı 1400’ün üzerine çıktı.

HAVA KUVVETLERİ HAREKETE GEÇTİ

Depremden etkilenenler için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini ulaştırmak amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir A400M tipi kargo uçağı yola çıktı. Bu uçak Kayseri/Erkilet Havalimanı’ndan havalandı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ YAYINLANDI

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Afganistan’ın Kunar vilayetinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini Afganistan’a ulaştırmak amacıyla Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçağı Kayseri/Erkilet Havalimanı’ndan yola çıktı. Deprem felaketinden zarar gören Afganistan’ın acısını derinden paylaşıyor, halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

ŞİDDETLİ DEPREMİN ETKİLERİ

Yerel yetkililer, bu depremin ülkeleri vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu bildirdi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise, 1 Eylül’de Afganistan’ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde 6.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.