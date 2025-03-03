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Türkiye’den İsrail’e Gazze Tavrı Tepkisi

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Bakanlık Açıklamaları

Bakanlığın yaptığı açıklamada, “İsrail’in Gazze’ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınıyoruz. İsrail hükümetinin, Filistin halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini engellemesi, uluslararası hukukun açık ihlalidir.” denildi.

Filistin Halkının Durumu

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Filistin halkını toplu bir şekilde cezalandırmayı amaçlayan bu uygulama, Gazze’de sağlanan ateşkesi kalıcı kılma yönündeki çabaları da tehdit etmektedir. Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplum bir an evvel harekete geçmeli ve İsrail’in sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır.”

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