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Türkiye’den İsrail’e Sert Kınama

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İSRAİL’İN OPERASYONUNA YANIT

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in gerçekleştirdiği operasyonu kınadı. Açıklamada, “Merhum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Her vesileyle vurguladığımız üzere; İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir.” denildi.

NAAŞLARIN GETİRİLMESİ İÇİN GEREKEN İŞLEMLER YAPILIYOR

Açıklamada, ilk etapta Sezer Özdemir, Hüseyin Kaya ve Çınar Alp Baydenk’in naaşlarının Türkiye’ye getirilmesi için gereken işlemlerin yürütüldüğü bilgisi de verildi.

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