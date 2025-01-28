Türkiye’den Suriye’ye Geri Dönüşler Artıyor

GEÇİŞLERİN ARTIŞI

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Türkiye’den Suriye’ye her gün yaklaşık 2 bin kişinin geçiş yaptığını ifade etti. Grandi, İçişleri Bakanı’nın kendisine 6-7 haftada 80 bin kişinin geri döndüğüne dair bilgi sunduğunu belirterek, “80 bin azımsanacak bir rakam değil” dedi. UNHCR Yüksek Komiseri, Lübnan ve Suriye ziyaretlerinin ardından Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ankara’da bir otelde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Grandi, Suriye’ye dair düşüncelerini aktarırken kadın hakları ve azınlıklar konusunu ön planda tuttu.

SURİYE’DEKİ DURUM

Grandi, Suriye’deki mevcut yönetimin lideri Ahmed Hüseyin eş-Şara’dan taahhüt aldığını ve tüm toplulukların memnuniyetle karşılanacağını bildirerek, “Etnik ve dini anlamda çok çeşitli bir ülke Suriye. Halep valisi de aynı pozitiflikle yaklaştı bana” ifadesini kullandı. Toplulukların liderlerinin, “Bu ülkenin size ihtiyacı var. Gitmeyin kalın” şeklindeki söylemlerine dikkat çekti. Ancak Grandi, güvenlik güçlerinin kısıtlı olmasının bir endişe kaynağı olduğunu belirterek, güvenliğin desteklenmesinin gerekliliğini vurguladı.

BM’NİN ROLÜ VE GÖÇ İDARESİ PLANI

Bir basın mensubunun “Suriyelilerin geri dönüşü için nasıl bir plan yapılmalı ve BM olarak buna nasıl katkı sağlayacaksınız?” sorusuna Grandi, “Her geri dönüşte iki taraf var. Geri dönüşün kendisi ve sonrasında insanların toplum içerisinde entegrasyonunun sağlanması” yanıtını verdi. Grandi, Göç İdaresi Başkanlığı’nın geri dönüşle ilgili çok iyi bir plan hazırladığına dikkat çekerek, bunun hakkında bir kitabın bile yazılabileceğini aktardı. Bağımsız olarak her şeyin iyi gittiğine dair doğrulamalar yaptıklarını ve diğer ülkelerin de benzer planlar hazırladığını belirtti.

DÖNÜŞLERİN ARTACAĞI PERİYOTLAR

Grandi, Türkiye’den Suriye’ye dönüşlerin yaz tatili döneminde artacağına dikkat çekerek, “80 bin, 8 Aralık’tan sonra geri dönüş yapanların sayısı” dedi. Her gün 5 sınır kapısından 1,500 ile 2 bin kişi geri döndüğüne değinerek, özellikle Ramazan Bayramı ve okul döneminin dönüş süreçlerinde önemli anlar olabileceğini ifade etti. Grandi, “Suriye hızlı bir akına hazır değil” diyerek, insanların aşama aşama dönmesinin daha iyi olacağını belirtti ve Türkiye’nin bu süreçteki yaklaşımına teşekkür etti.