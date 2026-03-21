Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e Sert Kınama

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin güney kısmındaki askeri altyapıya yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir şekilde kınadı. Bakanlık, bu eylemi bölgede gerilimi artıran tehlikeli bir tırmanma olarak değerlendirdi.

TÜRKİYE KINADI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik son saldırılarına ilişkin detaylar verildi. Saldırıların uluslararası hukuk kurallarıyla çeliştiği vurgulanan açıklamada, “İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını, tehlikeli bir tırmanma olarak görüyor ve bunu güçlü şekilde kınıyoruz.” ifadeleri yer aldı.

ULUSLARARASI TOPLUMA SORUMLULUK ÇAĞRISI

Açıklamada, saldırıların sona ermesi için uluslararası aktörlerin ve kuruluşların harekete geçmesi gerektiği ifade edildi. Bakanlık, bu bağlamda “Uluslararası hukukun ve Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olan İsrail saldırılarının durdurulmasını teminen uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye çağırıyor ve bu bağlamda 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nın uygulanmasının öneminin altını çiziyoruz.” sözlerine yer verdi.

SURİYE HALKIYLA DAYANIŞMA VURGUSU

Bakanlık, Türkiye’nin bölgedeki kalıcı barış ve istikrar konusundaki kararlılığını ortaya koydu. Suriye’nin toprak bütünlüğüne olan desteğini yineleyen Bakanlık, Türkiye’nin tutumunun değişmeyeceği mesajını da verdi. “Türkiye, şimdiye kadar olduğu üzere bundan sonra da Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği temelinde ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine dönük çabalarında Suriye Hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir.” ifadeleriyle bu duruş vurgulandı.