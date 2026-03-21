Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e Sert Kınama

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri altyapıya yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı. Bakanlık, bu eylemi bölgedeki gerilimi artıracak tehlikeli bir tırmanma olarak değerlendirdi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI KINANDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik son saldırıları hakkında bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, bu saldırıların uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğu vurgulandı. “İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını, tehlikeli bir tırmanma olarak görüyor ve bunu güçlü şekilde kınıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI YAPILDI

Saldırıların sona erdirilmesi için uluslararası aktörlerin ve kuruluşların devreye girmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, “Uluslararası hukukun ve Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olan İsrail saldırılarının durdurulmasını teminen uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye çağırıyor ve bu bağlamda 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasının uygulanmasının öneminin altını çiziyoruz.” ifadelerine yer verildi.

SURİYE HALKIYLA DAYANIŞMA

Türkiye’nin bölgedeki kalıcı barış ve istikrar konusundaki kararlılığını vurgulayan Bakanlık, Suriye’nin toprak bütünlüğüne olan desteğini yineledi. Türkiye’nin süreçteki tutumunun değişmeyeceği belirtilerek, “Türkiye, şimdiye kadar olduğu üzere bundan sonra da Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği temelinde ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine dönük çabalarında Suriye Hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir.” denildi.