Türkiye Fındık Üretiminde Birinci Sırada!

DÜNYA FINDIK ÜRETİMİNDE İLK SIRA

Fındık üretiminde dünya genelinde en yüksek paya sahip olan Türkiye, son dönemlerde kahverengi kokarca ile mücadele etmekte. Özellikle Karadeniz bölgesi ve Türkiye’nin fındık üretimi açısından önemli şehirlerinde, üreticilerin belini bükmeye devam eden bu zararlılar, bu yılki fındık hasadında da sorun yaratıyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN ŞOK GÖRÜNTÜ

Sosyal medya platformlarında yayımlanan görüntülerde Sakarya’nın Karasu ilçesinde fındık üreten bir çiftçi, tarlasına girdiğinde büyük bir kayıp ile karşılaştı. 64 yaşındaki çiftçi, “Hayatımda böyle bir şey görmedim. Ürünü toplamayı düşünmüyorum” diyerek durumu tasvir ediyor. Çiftçiler, yüzde 70-80 oranında rekolte kaybı yaşadıklarını belirterek, “Ömrümde ilk defa böyle bir şey görüyorum. Malımızın zekatını vermiyoruz, başımıza bunlar geliyor. Toplamayı düşünmüyorum” diyerek yaşadıkları zorlukları ifade ediyor.

