Türkiye Fındık Üretiminde Birinci Sırada

DÜNYADA FINDIK ÜRETİMİNDE BİRİNCİLİK

Türkiye, dünya genelinde fındık üretiminde açık farkla başı çekiyor. Ancak, son yıllarda kahverengi kokarca ile olan mücadele devam ediyor. Özellikle Karadeniz bölgesinde, Türkiye’nin fındık üretiminin merkezi olan şehirlerde, bu zararlı böcek, çiftçiler için ciddi bir sorun oluşturuyor. Yeni hasat döneminin başlamasıyla birlikte, kokarcaların etkisi yine üreticilerin sıkıntı yaşamasına neden oluyor.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Sakarya’nın Karasu ilçesinde fındık yetiştiren bir çiftçi, tarlaya girdiğinde ürünlerinin büyük bir kısmının zarar gördüğünü gözlemledi. 64 yaşındaki çiftçi, bu kadar kötü bir durumla ilk kez karşılaştığını belirterek “Hayatımda böyle bir şey görmedim. Ürünü toplamayı düşünmüyorum” diye ifade etti. Diğer çiftçiler de yüzde 70-80 oranında rekolte kaybı yaşandığını aktararak, “Ömrümde ilk defa böyle bir şey görüyorum. Malımızın zekatını vermiyoruz, başımıza bunlar geliyor. Toplamayı düşünmüyorum” sözleriyle durumlarını dile getirdi.