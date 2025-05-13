“Türkiye, Güçlü Ve Yetenekli Müttefik.”

NATO ZİRVESİ HAZIRLIKLARI İÇİN GÖRÜŞME

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair bilgi verdi. Rutte, “Önümüzdeki ay yapılacak NATO Zirvesi’ne hazırlık kapsamında bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin, uluslararası alanda güvenilir ve yetenekli bir müttefik olduğu vurgusunu yapan Rutte, bu önemli toplantının barış süreci için de fırsatlar taşıdığına değindi.

UKRAYNA KONUSU ELE ALINDI

Görüşmenin detaylarına sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak değinen Rutte, “Ayrıca, barış yolunda ilerleme sağlanması için gerçek bir fırsat penceresinin bulunduğu Ukrayna konusunu da ele aldık” şeklinde konuştu. Böylece, iki lider arasındaki bu toplantının hem NATO zirvesinin hazırlıkları hem de bölgesel barış için kritik bir adım olduğu ortaya konmuş oldu.