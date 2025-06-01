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Türkiye-İran Sınırında 10 Km TIR Kuyruğu

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KUYRUKLAR UZAYIYOR

Türkiye ve İran arasında yaşanan yapısal sorunlar yüzünden, son dönemde ciddi sıkıntılar çeken Esendere Sınır Kapısı’nda bekleyen TIR’ların oluşturduğu kuyruk yaklaşık 10 kilometreyi buldu.

İRAN’DAN GELEN TIR’LAR DA BEKLİYOR

TIR sürücüleri, Esendere Sınır Kapısı’ndan İran’a geçip yüklerini teslim etmek için müşteri kuyruğunda beklerken, aynı zamanda İran’dan Türkiye’ye gelmek isteyen TIR şoförleri de kuyruk oluşturuyor.

MAĞDURİYETİNİ PAYLAŞIYORLAR

Kuyrukta bekleyen sürücüler, “Günlerdir burada sıradayız bekliyoruz. Hem Türkiye hem İran tarafından yaşanan sıkıntılardan dolayı mağdur olduk. Bizim yemeğimiz tükeniyor, lavabo yok, çok zor durumdayız. Hakkari Valisi ve Urmiye Valisi’ne sesleniyoruz. Lütfen sesimize kulak verin, bize yardımcı olun” diyerek durumlarını aktarıyor.

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