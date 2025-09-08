Spor

Türkiye-İspanya Maçında Gerilim Yükseldi!

REAL MADRİD-BARCELONA REKABETİ MİLLİ MAÇTA YAŞANDI

Real Madrid ile Barcelona arasındaki rekabet, Türkiye ile İspanya millî takımları arasındaki karşılaşmaya yansıdı. Arda Güler ile Lamine Yamal arasında yaşanan bir tartışma dikkat çekti.

GERİLİM VE TARTIŞMA

Karşılaşmada Türkiye’nin kazandığı serbest vuruş sırasında, Lamine Yamal, Arda Güler’in yanına gelerek onu kızdırmaya çalıştı. Bu anlar sosyal medyada oldukça gündem oldu ve büyük bir ilgiyle karşılandı. İspanya’da sık sık kıyaslanan iki genç yetenek arasındaki bu gerilim, millî maçta da kendini gösterdi.

“Milli Formayı Temsil Eden Yayınlar Liyakatsiz Ellerde.”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, milli maç yayınlarıyla ilgili eleştirilerde bulunan Ergin Ataman’a destek vererek, TRT'nin yönetimindeki liyakat sorununa dikkat çekti.
Filenin Sultanları Kutlaması İptal Edildi

İstanbul'daki eylem yasakları sebebiyle, Filenin Sultanları'nın başarıları için düzenlenmesi planlanan kutlama etkinliği iptal edildi.

