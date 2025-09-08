Spor

Türkiye-İspanya Maçında Tartışma Yaşandı!

REAL MADRID-BARCELONA REKABETİ MİLLİ MAÇTA YAŞANDI

Türkiye ile İspanya arasında gerçekleşen karşılaşmada Real Madrid ve Barcelona arasında süregelen rekabet, sahaya yansımaya başladı. Maç sırasında Lamine Yamal ve Arda Güler arasında gerilimli anlar yaşandı.

GERİLİM 6-0’DAN SONRA ARTTI

Karşılaşmanın 6-0’lık sonucunun ardından yaşanan gerginlik, Arda Güler’in yanına gelen Lamine Yamal’ın milli futbolcuyu sinirlendirmeye çalışmasıyla daha da tırmandı. Bu çatışma anları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TARTIŞMA MİLLİ MAÇA TAŞINDI

İspanya’nın Lamine Yamal ve Türkiye’nin Arda Güler’i sık sık karşılaştırması, bu olayla birlikte milli maçta da dikkat çekici bir hale geldi. İki oyuncu arasındaki gerilim, futbolseverler tarafından takip ediliyor.

A Milli Takım, İspanya’ya karşı kaybetti

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ikinci karşılaşmasında İspanya'ya karşı farklı bir yenilgi aldı.
Hidayet Türkoğlu, TRT’yi eleştirdi: “Yayınlar liyakatsiz ellerde.”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, milli maç yayınlarıyla ilgili Ergin Ataman’ın eleştirilerine katılarak, TRT’deki yönetimi liyakatsizlikle suçladı.

