Türkiye, İsrail Gemi Trafiğini Kısıtladı!

Türkiye’nin Yeni Kısıtlamaları

Türkiye, İsrail bayrağı taşıyan veya İsrail’e ait gemilerin ülkeye girişini yasakladı. Konuyla ilgili bilgilere göre, bu kısıtlama dahilinde İsrail ile bağlantılı yüklerin Türkiye limanlarında, konteyner aktarmaları da dahil, işlem görmesine izin verilmiyor.

Armatörlerden Beklenen Sorumluluk

Yetkililer, armatörlerin gemi işletmelerinin İsrail ile herhangi bir bağlantısının olmadığını ve İsrail’e yönlendirilecek yük veya askeri malzeme taşımadıklarına dair bir sorumluluk belgesi imzalamalarını istiyor. Bu uygulama, Türkiye’nin dış politika ekseninde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin detayları henüz açıklanmadı.
Byd Hareket Etti… Ortaklık Kurdu

BYD, yerel pazardaki varlığını güçlendirmek amacıyla Fin distribütör Veho ile işbirliği yapma kararı aldı.

