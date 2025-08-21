Türkiye, İsrail Gemi Trafiğini Kısıtladı!

Gündem

GEMİ GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINA YASAK GETİRİLDİ

Türkiye, İsrail bayraklı ya da İsrail malı olan gemilerin ülkeye girişini yasaklıyor. Bu karar, ülke genelinde büyük bir etki yaratıyor. Konuya dair güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre, yeni kısıtlama ile birlikte İsrail ile bağlantılı yüklerin Türkiye limanlarında, konteyner aktarmaları da dahil, herhangi bir işlem yapmasına izin verilmeyecek.

ARMATÖRLERDEN SORUMLULUK BEKLENİYOR

Yetkililer, armatörlerden talepte bulunuyor. Gemilerin işletmelerinin İsrail ile hiçbir bağı olmadığına dair bir sorumluluk imzası vermeleri gerekiyor. Ayrıca, bu gemilerin askeri malzeme ya da İsrail’e yönelik yük taşımadıklarını da beyan etmeleri isteniyor. Yeni düzenlemeler, Türkiye’nin ticaret politikaları üzerinde önemli bir rol oynuyor ve uluslararası ilişkilerdeki gidişata paralel olarak gelişiyor.

