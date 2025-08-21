Gündem

Türkiye, İsrail Gemi Trafiğini Kısıtladı!

GEMİ GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA YASAK

Türkiye, ülkeye İsrail bayraklı veya İsrail sahipli gemilerin girişine yasak getirmiş durumda. Bu konuda edinilen bilgiler doğrultusunda, kısıtlamalar çerçevesinde İsrail ile ilişkilendirilen yüklerin Türkiye limanlarında işlemlerine izin verilmiyor. Konteyner aktarmaları dahil tüm işlemler bu kapsamda yer alıyor.

SORUMLULUK İMZASI GEREKİYOR

Yetkililer, armatörlerden gemilerinin işletmelerinin İsrail ile bağlantılı olmadığını ve yük veya askeri malzeme taşımadığını belirten bir sorumluluk imzası vermelerini istiyor.

Tem Otoyolu’nda Kamyon Devildi

TEM Otoyolu'nda geri dönüşüm malzemeleri taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu yol geçici olarak trafiğe kapandı. Olay, Altınşehir mevkiinde gerçekleşti.
Dünya

İsrail’in Gizli Verileri Sızdı: Gazze’de Yüzde 83 Sivil

İsrail ordusunun belgelerine göre, Gazze'de hayatını kaybeden 53 bin Filistinlinin yalnızca 8 bin 900'ü savaşçı olarak kaydedildi; sivil kayıplar ise %83 oranında. Bu durum, ciddi bir katliam olarak değerlendiriliyor.

