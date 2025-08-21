Türkiye, İsrail Gemi Trafiğini Kısıtladı!

GEMİ GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA YASAK

Türkiye, ülkeye İsrail bayraklı veya İsrail sahipli gemilerin girişine yasak getirmiş durumda. Bu konuda edinilen bilgiler doğrultusunda, kısıtlamalar çerçevesinde İsrail ile ilişkilendirilen yüklerin Türkiye limanlarında işlemlerine izin verilmiyor. Konteyner aktarmaları dahil tüm işlemler bu kapsamda yer alıyor.

SORUMLULUK İMZASI GEREKİYOR

Yetkililer, armatörlerden gemilerinin işletmelerinin İsrail ile bağlantılı olmadığını ve yük veya askeri malzeme taşımadığını belirten bir sorumluluk imzası vermelerini istiyor.