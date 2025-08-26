Türkiye, KAAN ile gurur duyuyor

SAVUNMA SANAYİİNDE TÜRKİYE’NİN YENİ AŞAMASI

Dünya, Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN ile ilgili gelişmeleri büyük bir merakla takip ediyor. Özellikle Amerikan medyası, bu projeyi detaylı bir şekilde incelemeye almış durumda.

KAAN’IN TEKNİK ANALİZİ

National Interest dergisinde yayımlanan bir makalede KAAN’ın teknik özellikleri değerlendirildi. Uçak, Amerikan F-35 ve Rus SU-57 ile karşılaştırılarak “gövde ve kanat özellikleri, dahili silah yuvası, KAAN’ın hayalet uçak kapasitesini artırıyor, radara yakalanma riskini azaltıyor” denildi. Üstelik, bu milli muharip uçağın yapay zeka destekli harp kabiliyetine de sahip olduğu belirtildi. Bu özelliklerle Türkiye, beşinci nesil savaş uçağı üretebilen dördüncü ülke konumuna geleceği vurgulandı.

JEOPOLİTİK BİLDİRİM

Analizde, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ardından milli uçak projesine ivme kazandırdığı dikkate alındı. Makalede, “KAAN, Türkiye’nin jeopolitik bildirisi” ifadesi öne çıkıyor. Türk savunma sanayiinin bağımsızlık süreci hız kazanırken, KAAN’ın Türkiye’yi kendi kendine yeten bir ülke konumuna taşıyacağı ifade ediliyor.

SAVAŞ GEMİSİ PROJELERİ

Ayrıca Rus devlet destekli televizyon ağı RT, Türkiye’nin savaş gemisi projelerini de gündeme taşıdı. Ağ, sosyal medya üzerinden “Kaçıranlar için… Türkiye, dünyanın en büyük uçak gemilerinden biri olacak yeni nesil savaş gemisi üretiyor” diyerek projenin detaylarını paylaştı.

ÜRETİM SÜRECİ

KAAN’ın üretim sürecine Mart 2022’de başlandı. Bu beşinci nesil savaş uçağı, yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari gibi bir dizi özelliğe sahip. Mayıs-Kasım 2022 döneminde komponent montajları tamamlandıktan sonra Kasım 2022’de son montaj hattı devreye alındı. Aralık 2022 ile Ocak 2023 tarihlerinde yoğun sistem testleri gerçekleştirildi ve 10 Şubat 2023’te planlanandan önce hangardan çıkarılması sağlandı.

İLK UÇUŞ VE PERFORMANS

KAAN, 21 Şubat 2024’te ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve 6 Mayıs 2024’te ikinci test uçuşunu yaptı. Bu ikinci testte, 14 dakika havada kalarak, 10 bin feet irtifa ve 230 knot hıza ulaştı.

KAAN’IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KAAN’ın dikkat çeken teknik özellikleri arasında şunlar bulunuyor:

– Maksimum Seyir Hızı: 1,8 Mach

– İrtifa Tavanı: 55.000 ft

– Güç Limitleri: +9g/-3,5g

– Dahili Silah Yuvası

– Süperseyir Kabiliyeti

– Düşük Radar İzi

– Çoklu Görev Profili

– Hava-Hava Kabiliyeti

– Hava-Kara Kabiliyeti