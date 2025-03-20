Türkiye Kalitesine Sahip Değiliz

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi Play-Off turunda Rams Park’ta Macaristan’ı 3-1’lik skorla mağlup etti. Maç sonrasındaki basın toplantısında Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, maçla ilgili görüşlerini paylaştı.

MAÇ SONUCU VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Rossi, Türkiye’nin maçtaki performansını ve galibiyetini takdir etti. “Futbolda her zaman söylediğim bir şey var, önemli olan kazanmak. Türkiye kazandı ve bizden daha etkililerdi. Çok iyi oyuncuları var. Sahada iyi olduğumuzu söyleyebilirim. İkinci yarı 10-12 dakika kötü olduğumuz dakikalarda gol yedik. Futbolda bazen şans sizin yanınızda olmaz. Bugün şans bizim yanımızda değildi. Oyuncuların performansından şikayet edemem.” ifadelerini kullandı.

İLETİŞİMSİZLİK VE OYUNCU SEÇİMİ

Kerkez ve Nagy’nin aynı anda sahada olmasının doğru olup olmadığına dair soruya Rossi, “Bu iki oyuncu ilk defa beraber oynuyorlar. Milli arada sadece 1-2 gün beraber idman yapabiliyorsunuz. Bazen 11 tane birbirini tanımayan oyuncu olabiliyor. Bu oyuncularla çıkmaya mecburdum. Tabii ki bu benim kararımdı. Bu oyuncuları beraber kullanmak benim kararımdı. İlk golü 2 oyuncu arasındaki iletişimsizlikten dolayı yedik. Normalde yemeyeceğimiz bir goldü.” şeklinde yanıt verdi.

KADRO DERİNLİĞİ ÜZERİNE YORUMLAR

Rossi, Türkiye’nin kadrosunun kalitesine dikkat çekerek, “Andras Schafer’i çıkarmak zorunda kaldım. Doktorumuz bunu tavsiye etti. Bizler Türkiye değiliz. Türkiye kadar yüksek kaliteye sahip değiliz. Onlar gibi kadro derinliğimizde yok. Onlarda bugün Arda Güler ve Merih Demiral yoktu ama onlar bunu telafi edebiliyorlar. Bizde eksikler olunca telafi etmek daha zor oluyor.” dedi.

TURU GEÇME ŞANSI VE HAZIRLIK

Rossi, turu geçme şanslarının olduğunu ancak bu konuda yüz vermeyi sevmediğini belirtti. “Okulda öğrenciyken matematiğim iyiydi. Ancak bu konularda yüzde vermeyi doğru bulmam. Şunu garanti edebilirim atmosfer buradaki gibi olacak. Başımızı dik tutmamız lazım. Görevimiz zor olacak. Çok gol atmamız gerekecek, elimizden gelenin en iyisini yapıp kazandıktan sonra duruma bakacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.