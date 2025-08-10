Türkiye Kavruldu: 17 İlde 40 Derece

HAVA SICAKLIKLARI ÜLKE GENELİNDE ARTIYOR

Yurt genelinde hava sıcaklıkları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bugün öğle saatlerine kadar termometreler 17 ilde 40 dereceyi aşarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki verilere göre, sıcaklıkların hafta sonu da mevsim normalleri üzerinde seyretmesi dikkat çekiyor.

ANTALYA EN YÜKSEK SICAKLIĞI KAYDETTİ

Günün ilk saatlerinde kaydedilen en yüksek sıcaklık 45 derece ile Antalya’nın Kepez ilçesinde görülüyor. Bu yüksek sıcaklığa Mardin’in Kızıltepe ilçesi 44,8 derece ve Kilis’in Elbeyli ilçesi 44,3 derece ile eşlik ediyor.

40 DERECEYİ AŞAN İL VE İLÇELER

Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde seyrettiği bazı il ve ilçeler şunlardır:

– Adana, İmamoğlu: 42,5 derece

– Antalya, Kepez: 45 derece

– Aydın, Çine: 41,7 derece

– Batman, Kozluk: 40 derece

– Diyarbakır, Bismil: 41,5 derece

– Gaziantep, Karkamış: 43,4 derece

– Hatay, Yayladağı: 41,4 derece

– İzmir, Bayındır: 40,5 derece

– Kahramanmaraş il merkezi: 41 derece

– Kilis, Elbeyli: 44,3 derece

– Mardin, Kızıltepe: 44,8 derece

– Mersin, Mut: 40,7 derece

– Muğla, Milas: 43,4 derece

– Osmaniye, Kadirli: 41,1 derece

– Siirt, Kurtalan: 41,8 derece

– Şanlıurfa, Ceylanpınar: 43,4 derece

– Şırnak, Silopi: 43,7 derece