Gündem

Türkiye Kavruldu: 17 İlde 40 Derece

turkiye-kavruldu-17-ilde-40-derece

HAVA SICAKLIKLARI ÜLKE GENELİNDE ARTIYOR

Yurt genelinde hava sıcaklıkları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bugün öğle saatlerine kadar termometreler 17 ilde 40 dereceyi aşarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki verilere göre, sıcaklıkların hafta sonu da mevsim normalleri üzerinde seyretmesi dikkat çekiyor.

ANTALYA EN YÜKSEK SICAKLIĞI KAYDETTİ

Günün ilk saatlerinde kaydedilen en yüksek sıcaklık 45 derece ile Antalya’nın Kepez ilçesinde görülüyor. Bu yüksek sıcaklığa Mardin’in Kızıltepe ilçesi 44,8 derece ve Kilis’in Elbeyli ilçesi 44,3 derece ile eşlik ediyor.

40 DERECEYİ AŞAN İL VE İLÇELER

Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde seyrettiği bazı il ve ilçeler şunlardır:
– Adana, İmamoğlu: 42,5 derece
– Antalya, Kepez: 45 derece
– Aydın, Çine: 41,7 derece
– Batman, Kozluk: 40 derece
– Diyarbakır, Bismil: 41,5 derece
– Gaziantep, Karkamış: 43,4 derece
– Hatay, Yayladağı: 41,4 derece
– İzmir, Bayındır: 40,5 derece
– Kahramanmaraş il merkezi: 41 derece
– Kilis, Elbeyli: 44,3 derece
– Mardin, Kızıltepe: 44,8 derece
– Mersin, Mut: 40,7 derece
– Muğla, Milas: 43,4 derece
– Osmaniye, Kadirli: 41,1 derece
– Siirt, Kurtalan: 41,8 derece
– Şanlıurfa, Ceylanpınar: 43,4 derece
– Şırnak, Silopi: 43,7 derece

ÖNEMLİ

Ekonomi

ABD’nin Brezilya’ya Yüzde 50 Vergisi, Kahve Fiyatını Etkiledi

Kahve piyasası, iklim krizinin yanında ABD'nin vergi politikaları nedeniyle Brezilya'nın etkilenmesiyle yeniden gündeme geldi. Bu durum, sektörde dikkatleri artırdı.
Gündem

Epözdemir: “İngiltere’ye Kaçarken Yakalanmadım”

İstanbul'da gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, sosyal medya aracılığıyla İngiltere'ye kaçış iddialarını reddederek, seyahatinin oğlunun dil okulu için olduğunu açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.