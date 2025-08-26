TÜRKİYE Komisyonu 6. Defa Toplanacak

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin ‘Terörsüz Türkiye’ süreci devam ediyor. Meclis’te bu kapsamda oluşturulan tarihi komisyon, yarın 6. kez bir araya gelecek.

KATILIMCILARA SÖZ VERİLECEK

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yarındaki toplantısında, Türkiye Barolar Birliği temsilcilerine söz verilecek. Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile birlikte 10 ilden baro başkanları dinlenecek.

HUKUKÇULAR SUNUM YAPACAK

Hukukçular, sürece ilişkin düşüncelerini aktaracak ve kapsamlı sunumlar gerçekleştirecek. Perşembe günü yapılacak toplantıda ise önceki dönemlerde görev yapan Meclis Başkanları dinlenecek ve 11 eski Meclis başkanının sürece yönelik görüş ve önerileri alınacak.

TARİHİ KOMİSYON EYLÜL AYINDA DA ÇALIŞACAK

Tarihi komisyonun, eylül ayının ortasına kadar çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor. Bu kapsamda, akademisyenler ve çeşitli alanlardaki sivil toplum örgütleri Meclis’te dinlenecek. Tüm kesimlerin görüşleri alındıktan sonra komisyon üyesi siyasi partilerin önerileri alınacak. Komisyon, bugüne kadar 5 kez toplandı ve şehit yakınları, gaziler ile birlikte Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri dinlendi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de sürece dair söz aldı.