Spor

Türkiye Kupası Finalinde Galatasaray Kazandı

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TÜRKİYE KUPASI FİNALİ GALATASARAY’IN ZAFERİYLE SONUÇLANDI

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray bir araya geldi. Gaziantep’teki karşılaşma, Galatasaray’ın 3-0’lık galibiyetiyle sona erdi. Galatasaray’a bu zaferi getiren goller, 5. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 46 ve 63. dakikalarda Victor Osimhen’den geldi.

VİCTOR OSIMHEN’DEN TARAFTARA TEŞEKKÜR

Galatasaray’ın önemli oyuncularından Victor Osimhen, Türkiye Kupası maçının ardından bazı açıklamalar yaptı. Osimhen, “Büyük bir tebrik sunmak istiyorum bütün takıma. Çok mutluyuz. Baştan sona çok iyi bir mücadele gösterdik. Taraftara da teşekkür etmek istiyoruz. Baştan sona inanılmazdılar. 3 kupa için mücadele ediyorduk ama bir tanesinden dışarıda kaldık. Bir kupayı aldık. Pazar günü de 5. yıldız için mücadele edeceğiz” dedi.

HEDEFİ YÜKSEK TUTUYOR

Osimhen, Türkiye’de en çok gol atan yabancı futbolcunun kendisi olduğu hatırlatıldığında da, “Rekor tabii ki harika. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yunus bugün çok birleştiriciydi. Goller attığım için çok mutluyum ama tarihe geçmek benim için büyük bir zevk. Mücadele etmeye devam edeceğim” diyerek, mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

SEZON SONU KARARINI VERECEK

Taraftarların yönetime transfer çağrısıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Osimhen, “Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor. Bu süreçte yaşadıklarım için herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararımı sezon sonunda alacağım” şeklinde konuştu.

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