Türkiye’nin 2025 E-İhracat Hedefi 8 Milyar Dolar

E-İHRACATTAKİ BÜYÜME ORANLARI

Türkiye, e-ihracat konusunda son yıllarda dikkat çekici bir büyüme gösteriyor. Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, e-ihracatın genel ihracattaki payı 2022 yılında yüzde 0,9 seviyesindeyken, bu oranın 2024’te yüzde 2,6’ya çıkması bekleniyor. Türkiye, 6,4 milyar dolarlık e-ihracat hacmine ulaştı ve 2025 yılına kadar bu rakamı 8 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Bakanlık, Türk firmalarının küresel piyasalarda güçlü bir yer edinebilmesi için yeni stratejiler geliştirmekte. 2025 yılında özellikle Brezilya, Endonezya ve Japonya gibi pazarlara yönelik e-ihracat heyetlerinin düzenlenmesi planlanıyor. Bu heyetler, firmaların uluslararası pazarda daha etkili olmalarını ve yeni ortaklıklar kurmalarını sağlayacak.

Türkiye’nin e-ticaret vizyonunu geliştirmek amacıyla düzenlenen İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi, bu yıl da e-ticaret uzmanları ve küresel pazar yerlerini bir araya getirecek. Zirve, firmaların e-ihracat süreçlerini güçlendirmek için önemli bir platform sunuyor. Ticaret Bakanlığı’nın e-ihracatın genel ihracattaki payını 2028 yılına kadar yüzde 10’a çıkarma hedefi bulunuyor. Bu hedef doğrultusunda teknoloji yatırımları, firmalara özel teşvikler ve küresel iş birlikleri artırılacak.

Uzmanlara göre, Türkiye’nin e-ihracat hedefleri, ekonomiye katkı sağlarken aynı zamanda dijital ticaret alanındaki global etkisini de artırıyor. Türkiye’nin attığı bu adımlar, yeni fırsatların kapılarını aralıyor ve dijital ticaretin ekonomik önemini daha fazla gözler önüne seriyor.