Türkiye’nin Barış Masası Kuruldu

ABD BAŞKANI TRUMP’IN ZİYARETLERİ ve TÜRKİYE’DEKİ DİPLOMATİK HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez ülkeleri turunun ardından ülkesine dönüş hazırlığı yaparken, Türkiye’deki diplomatik hareketlilik dünya basınında dikkat çekti. Antalya, 14-15 Mayıs tarihlerinde NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Önceki gün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski buluştu. Bugün ise İstanbul, Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde önemli toplantılara ev sahipliği yapıyor. Bu süreçte dünya basınında Erdoğan’ın barış çabalarındaki rolü ön plana çıkıyor.

Bir Geri Dönüş Hikayesi

The Washington Post’tan Ishaan Tharoor’un değerlendirmelerine göre, Ankara ile sürdürülen müzakereler, Erdoğan’ın iktidardaki 20 yılı aşkın süresi boyunca dalgalı bir seyir izledi. İç ve bölgesel gelişmeler, iki tarafın “baltanın gömülmesini” destekledi. Yazıda, PKK’nın feshetme ve silah bırakma kararı ile Suriye hükümeti ve SDG arasındaki anlaşmalar gibi son gelişmelere vurgu yapıldı. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve ardından yaşanan protesto ve tutuklamalar hatırlatıldı.

Trump’ın Etkisi

Tharoor’un yorumuna göre, Erdoğan’ın geri dönüş yolunda etkili olan unsur, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşü. Trump’ın Erdoğan ile olan yakın ilişkisi ve “güçlü adama” hayranlığının altı çizildi. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı’ndan Alper Coşkun, “Erdoğan’ın Trump ve politikalarında kendisini gördüğünü” belirtti. Yazıda, Türkiye’nin bölgedeki nüfuzu ve istikrar sağlama yetisinin Trump yönetiminde bir güç olarak algılandığı ifade edildi.

Güvensizlikten Umuda

Ortadoğu Enstitüsü’nden Gönül Tol, 15 yıl boyunca İran, Suriye, Rusya ve Çin ile yaşanan gerilimlerin, ABD ve Türkiye’yi stratejik hizalanmaktan uzaklaştırdığını vurguladı. Yaptırım tartışmaları ve farklı savaş stratejileri, Ankara’nın Moskova ve Pekin ile bağlarını derinleştirerek karşılıklı güveni zayıflattı. Tol, yıllarca süregelen farklılıkların ardından “sıfırlanmaya giden kapının açık olduğunu ve Türkiye’nin de bu kapıdan geçmeye hazır olduğunu” belirtti.

Diplomatik Umut Işıkları

Bloomberg’den Beril Akman, Erdoğan’ın Trump’ın “barış yapıcı vekili” olduğuna dikkat çekti. Son bir haftada yaşananlar, Erdoğan’ın hazırlık yaptığını ve Trump’ın diplomatik çabalara ivme kazandırdığını gösteriyor. Türk yetkililerin, Trump’ın ikinci döneminde gerginliklerin sona ermesi yönünde “bahse girdiği” yönünde yorumlar yer alıyor. ABD’nin, Ukrayna’daki savaşı sonlandırmak ve Suriye’yi uluslararası sisteme entegre etme hedefleri doğrultusunda Erdoğan’ın yeniden bölgesel bir güç odağı olarak öne çıktığı belirtiliyor.