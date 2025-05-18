Türkiye’nin Diplomatik Rolü Artıyor

İNGİLİZ YAYIN KURULUŞU VE İSTANBUL MÜZAKERE SÜRECİ

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin İstanbul’daki müzakerelere ilişkin haberi, Ukrayna ile Rusya arasında Türkiye ve ABD’nin desteğiyle gerçekleşen görüşmelere vurgu yapıyor. Al Jazeera’nın haberinde uzmanlar, “Türkiye’nin süreçteki merkezi rolünün bir zafer olduğu” değerlendirmesini yapıyor. Son 15 yıl içinde önemli diplomatik bir oyuncu haline gelen Türkiye, “Rusya-Ukrayna savaşında taraflar arasında son derece hassas denge unsuru olmuştur.” ifadesini kullanıyor. İngiltere Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsü’nden Ziya Meral, “Ankara’nın hem ABD ve Rusya hem de Ukrayna ile ilişki kurabilecek konumda olması gerçekten de diplomatik başarıdır.” diyor.

PUTİN VE ERDOĞAN’IN ROLÜ

İsviçre merkezli basın kuruluşu Nau, “Putin gelmese de İstanbul müzakerelerinin gerçek kazananı Erdoğan” başlığını kullanıyor. Uzmanlar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki diplomatik krizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın net mesaj gönderdiğini düşünüyor: “Türkiye, barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır.” Erdoğan ayrıca, 2022’de Ukrayna’nın ihracatını artırmasını sağlayan Birleşmiş Milletler destekli tahıl anlaşmasına da aracılık etmişti. Yunanistan basını, “Erdoğan bölgesel bir oyuncu haline geliyor ve Atina yeni bir senaryoyla karşı karşıya” şeklinde değerlendirmelerde bulunuyor.

ULUSLARARASI GÖRÜŞMELER VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Türkiye’nin ABD-Türkiye ilişkilerini geliştirmek ve barış yapıcı bir rol üstlenmek için fırsat yakaladığı ifade ediliyor. “Ukrayna-Rusya görüşmeleri, İstanbul’u küresel diplomasinin merkezine taşıdı.” deniliyor. Haberde ayrıca, Türkiye’nin ev sahipliğinde Avrupa ile İran arasındaki nükleer görüşmelerinin İstanbul’da ve NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nın Antalya’da yapıldığına işaret ediliyor. Yunanistan’ın Ta Nea gazetesinde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in İtalya ziyareti eleştirilerek, Erdoğan’ın bu tür ziyaretlerde birçok konuda avantaj sağladığı belirtiliyor.

ARABULUCULUK VE GELECEK GÖRÜŞMELER

Azerbaycan merkezli medya kuruluşu Caliber, Türkiye’nin uluslararası arabulucu olarak artan etkisine dikkat çekiyor. Türkiye’nin güvenilir bir arabulucu statüsünün güçlendiği ifade ediliyor. Azernews ise Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin bir barış diplomasisi merkezi olarak ortaya çıktığını vurguladı. Alman Welt gazetesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaş başladığından beri arabulucu konumunu güçlendirdiği belirtiliyor. Türkiye’nin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana olduğu ancak Moskova’ya yönelik yaptırımlara katılmadığına dikkat çekiliyor.

BASINDAKİ YANSIMALAR VE GÜNDEM

Berliner Morgenpost gazetesinde, Türkiye’nin Doğu ve Batı arasında yürüttüğü denge politikasına vurgu yapılıyor. Diğer devletlerin de Ukrayna savaşında arabuluculuk rolü için yarıştığı, ancak Türk topraklarında yapılan müzakerelerin önemli bir başarı olduğu ifade ediliyor. Focus dergisi ise, Erdoğan’ın kendisini gizli kazanan olarak göstermeyi başardığını belirtiyor. Erdoğan’ın dünya sahnesine güçlü bir geri dönüş yaptığı vurgulanıyor. Belçika’da VRT ve De Morgen gibi medya kuruluşları, müzakereleri geniş bir şekilde aktarıyor ve görüşmelerin olası sonuçları hakkında yorumlar yapıyor. Bosna Hersek’in Klix haber portalı da, “İstanbul tarihi bir barış mekanı mı olacak?” başlığında müzakerelere dikkat çekiyor.