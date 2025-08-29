Türkiye’nin İlk Lüks Avm’si Kapatıldı

AVM’LER ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Türkiye’de artan hayat pahalılığı, birçok vatandaşın tüketim alışkanlıklarını değiştirdiği gibi, geçmişte oldukça başarılı dönemler yaşamış alışveriş merkezlerini de etkiliyor. İstanbul’un Başakşehir ilçesinde 2007’de açılan ve Türkiye’nin ‘lüks ve butik’ konseptteki ilk AVM’si olarak dikkati çeken Prestige Mall, ekonomik zorluklar ve yönetim sıkıntıları nedeniyle kapanma kararı alındığını açıkladı.

HİÇBİR SİRAYLA KALMADI

Bu karar, ilk olarak alışveriş merkezi içindeki mağazalara bildirildi ve ardından ardı ardına kapatan dükkanlar yüzünden AVM adeta bir hayalet şehre dönüştü. Tasfiye süreci, Temmuz ayı itibarıyla sona ermesi planlansa da yaklaşık bir ay uzadı. Geçtiğimiz haftada, AVM içindeki tüm dükkanlar faaliyetlerini resmen sonlandırdı.

YATIRIMCI İLGİSİ KAYBOLDU

Prestige Mall, bu değişime uyum sağlayamayan örneklerden birisi olarak öne çıkıyor. 2000’li yılların ortalarında hız kazanan AVM yatırımları arasındaki ilk lüks ve butik alışveriş merkezi olarak kurulan proje, açıldığında 25 bin metrekare toplam alan ve 12 bin metrekare kiralanabilir alana sahipti. Süzer Grubu tarafından hayata geçirilen bu AVM, kısa süre içinde 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satıldı. 2013’te Rus sermayeli bir şirket tarafından devralınan merkez, yolsuzluk iddialarıyla da gündeme geldi. O dönemde iş insanı Mansur Topçuoğlu’nun AVM’yi satın almak istediği basında yer aldı, ancak satış gerçekleşmedi.

İFLASLA SONLANAN BİR DÖNEMİN SİMGESİ

Zamanla azalan ziyaretçi trafiği ve daralan marka karması ile rekabet gücünü kaybeden AVM, sembolik birkaç mağaza dışında büyük oranda işlevselliğini yitirdi. Son yıllarda doluluk oranı yüzde 50’nin altında kalan AVM çalışanları, gelir ve gider dengelerinin bozulduğuna ve maaş ödemelerinde gecikmelere neden olduğuna dikkat çekti. Prestige Mall’un kapanışı, yalnızca bir alışveriş merkezinin değil, aynı zamanda bir dönemin yatırım anlayışının da sona erdiğinin bir göstergesi oldu. Günümüzde, yenilikçi ve çok yönlü yaklaşımlarla desteklenmeyen AVM projelerinin hayatta kalma şansı giderek zorlaşıyor.