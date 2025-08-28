Türkiye’nin İlk Lüks Avm’si Kapatıldı

HAYAT PAHALILIĞI VE AVM’LERİN ZOR DURUMU

Türkiye’de yaşanan hayat pahalılığı, milyonlarca vatandaşın alışveriş tercihlerini değiştirirken, geçmişte gösterişli dönemler geçiren AVM’ler de oldukça zor bir süreçten geçiyor. İstanbul’un Başakşehir ilçesinde 2007 yılında hizmet vermeye başlayan ve Türkiye’nin ‘lüks ve butik’ alanındaki ilk konsept alışveriş merkezi olan Prestige Mall, yönetim sorunları ve olumsuz ekonomik koşullar dolayısıyla kapanma kararı aldığını açıklamıştı.

PRESTİGE MALL HAYALET ŞEHRE DÖNÜŞTÜ

Alışveriş merkezinin kapanma kararı, ilk olarak içerisinde bulunan mağazalara iletildi ve arka arkaya gelen dükkanların tasfiyesi sonucu lüks alışveriş merkezi adeta hayalet şehre dönüştü. Temmuz ayı itibarıyla sona ermesi planlanan tasfiye süreci yaklaşık bir ay uzadı ve geçtiğimiz hafta itibarıyla AVM’deki tüm dükkanlar faaliyetlerini resmi olarak sonlandırdı.

RUS YATIRIMCILAR DA DAYANAMADI

Prestige Mall, değişime ayak uyduramayan örneklerden biri olarak dikkat çekiyor. 2000’li yılların ortasındaki AVM yatırımları döneminde lüks ve butik segmentteki ilk alışveriş merkezi olma hedefiyle hayata geçirilen bu proje, toplam 25 bin metrekare alan ve 12 bin metrekare kiralanabilir alan ile 2007 yılının mart ayında kapılarını açtı. Süzer Grubu tarafından hayata geçirilen Prestige Mall, kısa bir süre içinde, 2007 yılında 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satıldı. Ancak yatırımcı ilgisi bu satışla sınırlı kalmadı. 2013’te Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş. tarafından devralınan merkez, 2016’da isimleri yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen kişilerle anıldı. O dönemde iş insanı Mansur Topçuoğlu’nun da AVM’yi satın almak için girişimde bulunduğu basında yazıldı, fakat bu satın alma gerçekleşmedi ve mülkiyet yine MSFD A.Ş. bünyesinde kaldı.

Zamanla ziyaretçi trafiği düşen, marka karması daralan ve rekabet gücünü kaybeden AVM, yıll içinde sembolik birkaç mağaza dışında büyük ölçüde işlevsiz hale geldi. Son dönemlerde doluluk oranı yüzde 50’nin altında olan AVM’nin çalışanları, gelir ve gider dengesinin bozulduğunu ve bu nedenle maaşların uzun süredir ödenmediğini dile getirdi. Prestige Mall’un kapanışı, sadece bir alışveriş merkezinin değil, aynı zamanda bir dönemin yatırım anlayışının da sona erdiğini simgeliyor. Günümüzde sektörün geldiği noktada, yenilikçi, çevik ve çok boyutlu yaklaşımlar ile desteklenmeyen AVM projelerinin hayatta kalma şansı giderek azalıyor.