Türkiye’nin Kağıt Devi İflas Eşiğinde

KONKORDATO İLANIYLA İLGİLİ YENİ GELİŞMELER

Türkiye’nin köklü kuruluşları sırasıyla konkordato ilan ederken, en güncel başvuru 2013’te Gaziantep’te kurulan Konil Kağıt tarafından gerçekleştirildi. Yıllık yaklaşık 30 bin ton üretim kapasitesine sahip olan bu geri dönüşüm devi, mali zorluklar nedeniyle Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, şirkete üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme, konkordato sürecinin denetimi için de iki kişilik bir konkordato komiser heyeti atanmasına karar verdi. Şirketin bir sonraki konkordato duruşmasının 23 Ekim’de yapılacağı duyuruldu.