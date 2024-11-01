Türkiye’nin Kredi Notu Kararı Bugün Açıklanacak

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞU S&P’NİN AÇIKLAMASI

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye ekonomisine ilişkin bu yılki son kredi notu değerlendirmesini bugün gerçekleştirecek. Piyasalarda, kuruluşun Türkiye’nin kredi notunu bir kademe artırarak “BB-” seviyesine çıkaracağı yönünde beklentiler var. Ayrıca, Türkiye’nin pozitif olan görünümünün durağan seviyeye çekilmesi de mümkün görülebiliyor.

ÖNCEKİ DEĞERLENDİRMELER VE SEVİYELER

S&P, Mayıs ayında Türkiye’nin kredi notunu “B+” seviyesine yükseltmişti. Eğer Türkiye’nin notu bugün bir kademe daha yükseltilirse, Fitch Ratings ile aynı seviyeye gelmiş olacak. Fitch, Eylül ayında Türkiye’nin kredi notunu bir basamak artırarak “BB-” seviyesine çıkarmıştı. Bunun yanı sıra, Temmuz ayında Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu iki kademe yükselterek “B3″ten “B1” seviyesine çıkarırken görünümü “pozitif” olarak bırakmıştı.

PİYASALARDAKİ ETKİLER

Bu gelişmeler, uluslararası yatırımcılar ve piyasalarda büyük bir dikkatle izleniyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili alacağı kararların, piyasalar üzerinde önemli bir etkisi olabiliyor. S&P’nin bu akşam yapacağı açıklama, yatırımcıların Türk ekonomisine olan güvenini etkileyebilir. Türkiye’nin güncel kredi notu değerlendirmeleri için gözler bu açıklamada.