Türkiye’nin Milli Uçağı Kaan Dikkat Çekiyor

DEFANS SANAYİİNDE TÜRKİYE’Yİ GÜÇLENDİRİYOR

Dünya genelinde Türkiye’nin gururu olan milli muharip uçak KAAN ile ilgili gelişmeler yoğun ilgi görüyor. Özellikle ABD medyası, KAAN’ı detaylı bir şekilde incelemeye aldı. National Interest dergisi, KAAN’ın teknik özelliklerini sıralayan bir analizde, bu uçağın Amerikan F-35 ve Rus SU-57 savaş uçaklarıyla karşılaştırıldığını belirtti.

5’İNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI OLMAK ÜZERİMİZDE

Yapılan analizde, “Gövde ve kanat özellikleri, dahili silah yuvası, KAAN’ın hayalet uçak kapasitesini artırıyor, radara yakalanma riskini azaltıyor.” ifadesi öne çıkıyor. Ayrıca, milli muharip uçağın yapay zeka destekli harp kabiliyetine sahip olduğu vurgulandı. Türkiye, KAAN ile birlikte 5’inci nesil savaş uçağı üretebilen dördüncü ülke olma yolunda ilerliyor.

JEOPOLİTİK BİR MESAJ OLARAK KAAN

Daha fazla bağımsızlık kazanma hedefi doğrultusunda, Ankara’nın F-35 programından çıkarılmasının ardından milli uçak projesini hızlandırdığı da aktarıldı. Analizde, “KAAN, Türkiye’nin jeopolitik bildirisi” olarak tanımlandı. Türk savunma sanayinin özgüvenle ilerlediği ve KAAN’ın Türkiye’yi kendi kendine yeten bir ülke konumuna taşıyacağı ifade edildi. Rus devlet destekli televizyon ağı RT de Türkiye’nin savaş gemisi projelerine dikkat çekti ve yeni nesil savaş gemisinin detaylarını sosyal medyada duyurdu.

PROJE İLERLEYİŞİ VE TESTLER

KAAN’ın üretim faaliyetleri Mart 2022’de başladı. Yüksek manevra kabiliyetine sahip bu beşinci nesil savaş uçağı, Mayıs-Kasım 2022 tarihleri arasında komponent montajlarının tamamlanmasıyla önemli bir aşamanın altını çizdi. Kasım 2022’de son montaj hattı faaliyete geçti ve Aralık 2022 ile Ocak 2023 tarihlerinde yoğun sistem testleri gerçekleştirildi. 10 Şubat 2023’te planlanandan önce hangardan çıkan KAAN, ilk motor çalıştırma ve taksi testlerini yaptı.

İLK UÇUŞ BAŞARILI GERÇEKLEŞTİ

KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024’te gerçekleştirdi. Ardından 6 Mayıs 2024 tarihinde ikinci kez havalandı ve bu uçuşta 14 dakika havada kalarak, 10 bin feet irtifa ve 230 knot hız elde etti.

KAAN’IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

– Maksimum Seyir Hızı: 1,8 Mach

– İrtifa Tavanı: 55.000 ft

– Güç Limitleri: +9g/-3,5g

– Dahili Silah Yuvası

– Süperseyir Kabiliyeti

– Düşük Radar İzi

– Çoklu Görev Profili

– Hava-Hava Kabiliyeti

– Hava-Kara Kabiliyeti