“TÜRKİYE’NİN NÜKLEER ENERJİSİ ŞARTTIR”

TÜRKİYE’NİN ENERJİDEKİ ROLÜ ARTIYOR

Gastech 2025 Forumu kapsamında İtalya’nın Milano şehrinde bulunan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Türkiye’nin dünya enerji dengesi içindeki rolünün her daim önemli olduğunu belirtti. Son jeopolitik gelişmelerin ardından Türkiye’nin öneminin daha da belirginleştiğini vurguladı. Birol, “Türkiye’nin, birçok petrol ve doğal gaz üreticisiyle aynı bölgede bulunması, onlarla altyapı konusunda anlamlı adımlar atması ve atacak olması, Türkiye’nin önemli bir tedarikçi olma yolundaki gücünü artırıyor. Hem doğal gaz hem de yenilenebilir enerji konusundaki atılımlarımız ve umarım nükleer enerjide atılacak adımlar, Türkiye’nin elini daha da güçlendirecek” ifadelerini kullandı.

İTHALAT BAĞIMLILIĞI AZALMALI

Birol, Türkiye’nin tükettiği petrol ve doğal gaz miktarının büyük bir bölümünün ithal olduğunu belirtti. “Türkiye, kendi petrol ve doğal gazını üretme konusunda da adımlar atıyor. Umarım bu adımlar daha da güçlenir ve Türkiye’nin dünya pazarlarından ithal edeceği doğal gaz ve petrol miktarlarında ciddi bir azalma olur. Bu, ülkenin enerji güvenliği ve ekonomisi için fayda sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

ELEKTRİK TALEBİ VE YEŞİL ENERJİ

IEA Başkanı Birol, Türkiye’nin elektrik tüketiminin hızlı bir şekilde artmakta olduğunu ve bu durumun Türkiye’nin modernleşmesini, ekonomisinin büyümesini ve şehirleşmesini gösterdiğini kaydetti. Artan elektrik talebinin nasıl karşılanacağı hakkında önemli bir belirsizlik olduğunu ifade eden Birol, “Yenilenebilir enerjimiz çok fazla var, bunu daha fazla kullanabiliriz ama her zaman vurguladığım gibi nükleer enerjinin Türkiye için kaçınılmaz bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Şu anda bir nükleer santral üzerine çalışmalar devam ediyor. Ancak Türkiye’nin başka ülkelerle iş birliği yaparak yeni nükleer santraller inşa etmesi, hem geleneksel nükleer santraller hem de küçük modüler reaktörler kurması oldukça önemli olacaktır. Bu, Türkiye’nin enerji bağımsızlığını artıracak ve bölgedeki ile dünya üzerindeki etkisini güçlendirecektir” dedi.