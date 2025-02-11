Türkiye’nin Orta Koridor Girişimi Açıklaması

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI KONUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ilgili oturumda görüşlerini dile getirdi. Daha sonrasında CNN TÜRK’ün yönelttiği sorulara cevabı oldu. Bakan Uraloğlu’nun açıklamalarında dikkat çeken bazı noktalar şunlar:

ÖNEMLİ MESELELER VE IRAK KALKINMA YOLU

“Şimdi biz hep konuşuyoruz ama bizim için önemli meseleler var” diyerek konuları özetledi. İlk akla gelen konulardan birinin de Irak kalkınma yolu olduğunu vurguladı. Yapılan görüşmelerde bu konunun tartışıldığına dikkat çekti. “Bu umut mudur?” sorusunu gündeme getiren Bakan, Türkiye ve bölge için mevcut durumun ne ifade ettiğini sorguladı.