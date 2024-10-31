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Türkiye’nin Senegal ile Enerji Anlaşması

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ENERJİ DİPLOMASİSİNDE YENİ ADIMLAR

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye son bir yıl içinde Afrika ülkeleriyle enerji diplomasi faaliyetlerini yoğunlaştırıyor. Bu kapsamda, Nijer, Mısır, Somali, Fas ve Cezayir ile enerji ve madencilik alanında stratejik anlaşmalara ulaşan Türkiye’nin Afrika’daki enerji açılımının en son etabı Senegal oldu.

SENEGAL İLE ANLAŞMALAR İMZALANDI

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Ankara’da resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret sırasında iki ülke arasında birçok anlaşma imzalandı.

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