Türkiye’nin Sigara Mücadelesi Başlıyor!

TÜRKİYE’DE SİGARA BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE PROJESİ

Türkiye, sigara bağımlılığıyla olan mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sigara kullanımını azaltmak amacıyla yeni bir proje başlattı. Proje kapsamında Türkiye’nin ilk sigarasız kenti olarak Artvin belirlendi. Bu proje ile kamu kurumlarında sigara içilmesi tamamen yasaklanacak, ayrıca sigara bırakmak isteyenler için ALO 171 hattının güçlendirilmesi ve ücretsiz ilaç desteği sağlanacağı ifade edildi. Ayrıca, Bakan Memişoğlu, elektronik sigaralar ve puf gibi ürünlerle ilgili de kararlı bir politika izleneceğini belirtti.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, başlatılan projeyi “Toplum sağlığı açısından tarihi bir adım” şeklinde değerlendirdi. Prof. Dr. Aydın, sigara kullanımının sadece sağlık açısından değil, ekonomik açıdan da ciddi kayıplara yol açtığını dile getirerek şunları ifade etti: “Her yıl sigaraya yaklaşık 20 milyar dolar harcanıyor. Tütün kullanımıyla ilişkili hastalıkların tedavi masrafları, sağlık harcamalarının yüzde 9’unu oluşturuyor. Sigara içme yaşı 13’e kadar düştü. Bu durum, erken yaşta hastalık riskini dramatik şekilde artırıyor. Bu tablo, sigarayla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.”

Aydın, tütün bağımlılığının kalp damar hastalıklarından kanser, solunum yolu hastalıklarından kronik sağlık sorunlarına kadar birçok ciddi probleme yol açtığını katılımcılara hatırlatarak önemli bilgiler paylaştı: “Dünya Sağlık Örgütü’nün 2024 raporuna göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon kişi tütün kullanımıyla ilişkilendirilen hastalıklar sonucunda hayatını kaybediyor. Türkiye’de de tütün kullanımı hâlâ ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak varlığını sürdürüyor. Bu durum artık bireysel bir karar olmaktan çıkmış ve toplumun tamamını etkileyen bir kriz haline gelmiştir. Başarı için mücadele, yalnızca sağlık otoriteleriyle sınırlı kalmamalı; eğitim kurumları, sivil toplum, medya ve ailelerin aktif katılımıyla desteklenmelidir.”