“Türkiye’nin Turizm Tanıtımı ABD Seçimlerinde Yapıldı”

TÜRKİYE’NİN TANITIMI ULUSLARARASI MEDYADA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, 5 Kasım’da gerçekleşen ve tüm dünyanın ilgiyle izlediği ABD başkanlık seçimi sürecinde, Türkiye’nin eşsiz turizm destinasyonlarının küresel arenada bir kez daha ön plana çıktığı ifade ediliyor. Seçim günü boyunca süren özel yayınlar esnasında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın hazırladığı tanıtım filmleri, CNN, BBC, Euronews, Bloomberg ve Al Jazeera gibi uluslararası haber ağlarının reklam aralarında, 200’den fazla ülkede izleyicilerle buluşuyor.

TANITIM FİLMLERİYLE ZENGİNLİKLERİMİZ ANLATILIYOR

Türkiye’nin öne çıkan turizm merkezlerini ve kültürel zenginliklerini tanıtan ‘How to be Cool in İstanbul’, ‘Bodrum’, ‘Kapadokya’, ‘Deliciously Türkiye’, ‘Sustainability’, ‘Arkeoloji’, ‘Güney Doğu’ ve ‘Turkish Riviera’ temalı filmlerin, ülkenin güzelliklerini ve sürdürülebilirlik, tarih ile mutfak kültürü gibi alanlardaki güçlü yönlerini küresel izleyiciye sunduğu belirtiliyor. Bu stratejik tanıtım girişiminin daha önce de büyük ilgi gördüğü vurgulanarak, “27 Haziran 2024’te, ABD’nin önde gelen haber kanalı CNN Domestic ve CNN International’da aynı anda yayımlanan Biden-Trump Münazarası’nda, ABD tarihinde ilk kez münazara arası reklam alınmış ve bu fırsatta ilk reklam ‘İstanbul is the New Cool’ olmuştur.”

Devamında, 10 Eylül tarihinde Kamala Harris ile Donald Trump arasında gerçekleşen ikinci münazara öncesinde ve reklam aralarında ‘How to be Cool in İstanbul’ filminin yayımlandığı, ABD’de geniş yankı uyandırdığı kaydediliyor. Türkiye, bu etkili tanıtım stratejisi ile turizm potansiyelini uluslararası platformda en üst seviyeye çıkarmayı, ayrıca Türkiye’nin turizm markasının tanıtımına dünya genelinde katkıda bulunmayı sürdürüyor. Başkanlık seçimleri gibi küresel ilginin yoğunlaştığı bir dönemde Türkiye’nin tanıtım filmlerinin bu ölçekte yayınlanması, ülkemizin kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini dünya vitrinine taşıyan önemli bir başarı olarak öne çıkıyor.