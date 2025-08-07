Türkiye’nin Uzun Irmağı Kuraklıkla Sıkıntı Yaşıyor

SICAKLIK ARTIYOR VE SU KAYNAKLARINI ETKİLİYOR

Türkiye’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, günlük yaşamı olumsuz etkilediği gibi temel yaşam kaynağı olan su yataklarını da etkiliyor. Ülke genelinde birçok baraj, dere ve nehirlerde su seviyeleri düşüyor.

KIZILIRMAK IRMAĞININ DURUMU

Sivas’ın İmranlı ilçesinin eteklerinden doğarak Samsun’un Bafra ilçesinde Karadeniz’e dökülen Kızılırmak, 1,355 kilometre uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun ırmağı olarak biliniyor. Fakat, son zamanlarda yaşanan yağış eksikliği ve kuraklık nedeniyle Kızılırmak, eski coşkusunu kaybediyor.