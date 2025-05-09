Türkiye, PKK’nın Silah Bırakma Sürecinde

TÜRKİYE’DE TARİHİ FESİH SÜRECİ

Türkiye, terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih sürecinde önemli bir dönüm noktasında bulunuyor. PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’te gerçekleştirdiği “silah bırakma ve örgütü feshetme” çağrısı sonrasında örgüt, geçtiğimiz hafta kongresini toplayarak fesih ve silah bırakma kararı aldı. AK Parti’nin üst düzey yöneticileri ve güvenlik kaynakları, kararın geçen hafta sonu kamuoyuna açıklanmasının amaçlandığını, ancak DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatı nedeniyle duyurunun ertelendiğini aktardı. Güvenlik kaynakları, örgütün kararlarını bir ila iki gün içinde açıklamayı planladığını belirtti.

PKK FESİH SÜRECİ VE ÖCALAN’IN ÇAĞRISI

Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ekim 2024’te başlattığı süreçle birlikte hız kazanmıştı. Öcalan, DEM Parti heyetine gönderdiği mektupta, “Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanı’nın iradesi ve diğer siyasi partilerin olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyorum. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” ifadelerini kullandı. PKK Genel Komitesi, 1 Mart’ta ateşkes ilan ederek Öcalan’ın çağrısına uyacağını duyurdu. Örgütün üst düzey yöneticisi Mustafa Karasu ise, “Öcalan’ın ortaya koyduğu dönüşümü, PKK’nın feshini ve silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz” şeklinde açıklama yaptı.

AK PARTİ’NİN HUKUKİ VE İDARİ HAZIRLIKLARI

AK Parti ve devlet organları, PKK’nın fesih kararına yönelik hukuki ve idari adımlar için bir taslak program geliştirdi. Güvenlik birimleri, bu çerçevede Öcalan ile de görüşmeler gerçekleştirdi. AK Parti kaynakları, “Kritik eşik, silah bırakılması ve fesihti. Bu aşama geride kaldı. Hukuki adımlarla ilgili hazır bir taslağımız var. Örgütten gelecek açıklamadan sonra biz de atacağımız adımları masaya yatıracağız” açıklamasında bulundu. Hazırlıklar arasında hasta tutukluların durumu ile ilgili düzenlemelerin 10. Yargı Paketi’nde yer alması ve İnfaz Yasası’nda değişiklik yapılması bekleniyor. Ancak bu adımların “PKK veya DEM Parti’nin taleplerine yanıt” olarak yorumlanmaması gerektiği vurgulanıyor.

ÖCALAN’IN İMRALI’DAKİ DURUMU

AK Parti yetkilileri, Öcalan’ın İmralı’dan çıkarılması için herhangi bir planlarının bulunmadığını net bir şekilde belirtti. Öcalan’ın kendisinin de İmralı’dan çıkmak istemediği ve dışarıda güvenlik sorunları yaşayabileceği düşünülüyor. AK Parti kaynakları, “Öcalan, birçok istihbarat örgütüyle çalışmış biri. Dışarıda nefes aldırmazlar ona” değerlendirmesinde bulundu. Bunun yerine, Öcalan’ın cezaevi koşullarının esnetilmesi üzerinde çalışıldığı belirtildi. İmralı’da kendisine ek bir görevli tahsis edilecek, DEM Parti ve ailesiyle daha sık görüşmesine izin verilecek. Öcalan’ın görüşmek istediği kişilere de erişim sağlanacağı duyuruldu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN HASSAS SÜREÇ

AK Parti, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda sürecin kamuoyunda yanlış anlaşılmaması için özel önlemler alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde düzenlenen toplantılarda, sürece dair açıklamaların yalnızca yetkili kişiler tarafından yapılmasına karar verildi. AK Parti kurmayları, “Süreç çok hassas. Milletvekilleri, teşkilatlar veya parti yönetiminden yapılacak her açıklama tartışmalara yol açabilir. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları çerçevesinde hareket edilecek. DEM Parti’den de aynı hassasiyeti bekliyoruz” dedi.

SİYASETTE YANKILAR

PKK’nın fesih kararı, siyasette büyük yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat’ta “Terörsüz Türkiye çabalarında yeni bir safhaya geçilmiştir” derken, MHP lideri Bahçeli, Öcalan’ın çağrısını “baştan sona değerli ve önemli” olarak tanımladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise “Çağrı boşta kalmamalı, hukuki ve siyasi düzenlemeler yapılmalı” şeklinde sürecin devamı için beklentilerini dile getirdi. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürecin şeffaf bir şekilde TBMM çatısı altında yürütülmesi gerektiğini vurgularken, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ise çağrıyı “kirli bir pazarlık” olarak eleştirdi.