“Türkiye SDG’ye Uyarı Yapıyor”

SURİYE’DEKİ GÜVENLİK TEHDİTLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. “SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesi Suriye’nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmaktadır.” dedi. Türkiye, bu konudaki hassasiyetlerin net olduğunu vurguladı. Aktürk, “SDG terör örgütünün süreci sabote eden tavırlarına izin vermeyeceğimiz ve Suriye’nin yeni yönetimiyle iş birliği içinde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimiz defalarca belirtilmiştir.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN SURİYE’YE DESTEK VURGUSU

Aktürk, SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uyması gerektiğini, ayrıca Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye, bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğini belirtirken, “gerektiğinde hem kendi güvenliği hem de Suriye’nin istikrarına katkı sağlamak için Suriye’ye her türlü desteği verecektir.” dedi.

Bakanlık kaynakları, Türkiye’ye ait iki adet F-16 savaş uçağının, Rodos ile Meis arasında uçuş planı sunmadan hareket ederek Atina FIR hattını ihlal ettiğine yönelik Yunan basınında çıkan haberlerle ilgili de bilgi verdi. “Ege ve Doğu Akdeniz’in uluslararası hava sahasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar ile yıllardır deniz üzerinde düzensiz göçle mücadele edilmektedir.” açıklamasında bulundu. Yunanistan tarafından bu silahsız uçağa Girit/Kastellion meydanından silahlı 2 adet F-16 uçağı ile reaksiyon gösterildiği ve önleme yapıldığı bildirildi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMA AÇISINDAN SORUNLAR YAŞANIYOR

Aynı zamanda, silahsız Deniz Karakol Uçağının uçuş emniyetinin ihlal edildiği ve uçağın tehlikeli duruma sokularak taciz edildiği belirtildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Ani Reaksiyon uçakları, gerekli ayrım sağlayarak istenmeyen olayların önüne geçmeye çalıştı. Olay sonrası NATO makamlarına bilgi verildi. Bu durumun, Yunanistan’ın gerginliği artırıcı adımlarının bir örneği olduğu ve iki ülke arasında imzalanan 2023 tarihli Atina Bildirgesinin ruhuna aykırı olduğu değerlendirildi. Türkiye, uzlaşmadan yana ve yapıcı yaklaşımını devam ettireceğini vurgulayarak, bölgedeki olumlu atmosferin korunması için çabalarını sürdüreceğini belirtti.