Türkiye, SDG’ye Uyarıda Bulundu!

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

SDG TEHDİDİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakanlık kaynakları, Suriye’deki güncel durum hakkında bilgi verdi. “SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesi, Suriye’nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturuyor.” diyen kaynaklar, Türkiye’nin bu konudaki hassasiyetlerinin açık olduğunu belirtti. SDG’nin süreci sabote eden tutumlarına izin verilmeyecek ve Suriye’nin yeni yönetimiyle birlikte terörle mücadele kararlılıkla sürdürülecek.

TÜRKİYE’DEN SURİYE’YE DESTEĞİ VURGULADILAR

Bakanlık kaynakları, SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uyması gerektiğini, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmesi gerektiğini açıkladı. Türkiye bu sürecin takipçisiyken, gerektiğinde hem kendi güvenliği hem de Suriye’nin istikrarına katkı sağlamak amacıyla her türlü desteği vereceğini belirtildi.

EGE’DE YAŞANAN OLAYLA İLGİLİ HUSUSLAR

Diğer taraftan, Türkiye’ye ait iki F-16 savaş uçağının, Rodos ile Meis arasındaki uçuş planı sunmadan Atina FIR hattını ihlal ettiği iddialarıyla ilgili bakanlık kaynakları açıklama yaptı. “Ege ve Doğu Akdeniz’deki uluslararası hava sahasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklarla düzenli olarak düzensiz göçle mücadele ve tanımlanmış deniz resminin oluşturulması kapsamında Deniz Karakol uçuşları gerçekleştiriliyor.” ifadesi kullanıldı. Buna rağmen, Yunanistan tarafından silahsız uçağına saldırı yapılmış ve önleme gerçekleştirilmiştir.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Ani Reaksiyon uçakları, istenmeyen olayların yaşanmaması amacıyla gereken ayrımı sağlamıştır. Olay sonrası NATO makamları, NATO raporlaşma usulleriyle bilgilendirilmiştir. Bu durumun, Yunanistan’ın son dönemdeki gerginlik artırıcı adımlarının yeni bir örneği olduğu ve 2023 tarihli Atina Bildirgesi’ne aykırı olduğu ifade edildi. Türkiye, uzlaşmadan yana ve yapıcı yaklaşımını sürdürme kararlılığını yineleyerek, bölgedeki olumlu atmosferin korunması için çaba göstereceğini vurguladı.