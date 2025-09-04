Türkiye, SDG’ye Uyarıda Bulundu!

MSB’SİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Burada yaptığı açıklamada, “SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesi, Suriye’nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmaktadır” dedi. Türkiye’nin bu konudaki hassasiyetlerinin net olduğunu belirten Aktürk, “SDG terör örgütünün süreci sabote eden tavırlarına izin vermeyeceğimiz ve Suriye’nin yeni yönetimiyle iş birliği içinde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimiz defalarca belirtilmiştir” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’DEN SÜRECE DESTEK

Aktürk, SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uyması gerektiğini, ayrıca Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir” şeklinde konuştu. Türkiye’nin bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğini belirten Aktürk, “Gerekli olduğunda hem kendi güvenliği hem de Suriye’nin istikrarına katkı sağlamak için Suriye’ye her türlü desteği verecektir” dedi.

Bakanlık kaynakları, Yunan basınında yer alan Türkiye’ye ait iki F-16 savaş uçağının Rodos ile Meis arasında uçuş planı sunmadan hareket ederek Atina FIR hattını ihlal ettiğine yönelik haberlerle ilgili açıklamada bulundu. “Ege ve Doğu Akdeniz’deki uluslararası hava sahasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar, düzensiz göçle mücadele ve tanımlanmış deniz resminin oluşturulması kapsamında Deniz Karakol uçuşları gerçekleştirmektedir. Bu uçuşlar hem millî hem de NATO kapsamında icra edilmektedir” denildi.

Yunanistan tarafından iki silahlı F-16 uçağıyla “reaksiyon gösterilmiş ve önleme yapılmıştır” ifadelerini kullanan bakanlık yetkilileri, “Bu durum karşısında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Ani Reaksiyon uçaklarımız tarafından itidalli duruşumuz korunarak gerekli ayrım sağlanmıştır” açıklamasında bulundu. Ayrıca, yaşanan bu olayın iki ülke arasında imzalanan 2023 tarihli Atina Bildirgesinin ruhuna aykırı olduğu değerlendirildi. Türkiye’nin uzlaşmadan yana yapıcı yaklaşımını sürdüreceği vurgulandı.