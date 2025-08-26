Türkiye Sığınak Yapımına Başladı

HÜKÜMET SİVİL KORUMA ALANLARINI GÜNDEME ALDI

Türkiye, bölgedeki savaş ve gerilimler sebebiyle farklı senaryoları dikkate alıyor. Amaç, olası savaş ve afet durumlarında sivillerin korunabileceği alanlar oluşturmak. Ortadoğu’da yaşanan çatışmalar sırasında Türkiye’nin mevcut sığınak altyapısı değerlendirildi ve eksiklikler gündeme geldi. Elde edilen bilgilere göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği kabine toplantılarında da bu çalışmalara dair bilgiler paylaşılıyor.

YABANCI ÖRNEKLERİN İNCELENMESİ

Çalışmada, dünya genelinden örnekler de değerlendirildi ve İsrail, Japonya ile İsviçre gibi ülkeler ön plana çıkarıldı. Kabine toplantısında Türkiye’deki sığınakların yetersizliği dile getirilirken, TOKİ’nin 81 ilde yeni sığınaklar inşa etmesi kararlaştırıldı.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI HIZLANDI

NTV’den alınan bilgilere göre, Ankara’nın yanı sıra bazı şehirlerde sığınak inşa çalışmalarına hızla başlandı. Bu sığınaklar, afet ve kriz anlarında hızlı erişim sağlanabilecek dayanıklı yapılar olarak tasarlanıyor. Böylece Türkiye genelinde vatandaşların güvenliği artırılmayı hedefleniyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SİGORTA ALT YAPI SORUNU

Türkiye’de sığınak ihtiyacına dair düzenlemeler yeni olmamakla birlikte, 1987 yılında yürürlüğe giren Sığınak Yönetmeliği, belli büyüklükteki binalarda sığınak zorunluluğu getiriyor. Ancak, bu zorunluluğun uygulamada büyük oranda göz ardı edildiği görülüyor. Birçok apartman projesinde, sığınak olarak ayrılan alanların ya otopark ya da depolama alanı olarak kullanıldığı ortaya çıkıyor.