Türkiye, Suriye Hükümetine Destek Verecektir

TERÖRLE MÜCADELE FAALİYETLERİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Aktürk, geçtiğimiz bir hafta içerisinde barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin teslim olduğunu belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin savunma ve güvenliği için 7 gün 24 saat esasına dayalı görev ve faaliyetlerine devam ederken, özellikle Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde çok sayıda terörist barınak, mağara ve sığınaklarında ele geçirilen silah ve mühimmatlar etkisiz hale getirildi.

MÜNBİÇ’TE TÜNEL İMHA ÇALIŞMALARI

Suriye Harekât Alanlarında gerçekleştirilen “tünel imha” faaliyetleri çerçevesinde, Münbiç bölgesinde 8 kilometre uzunluğunda bir tünel imha edilerek toplam imha edilen tünel uzunluğu 556 kilometreye ulaştı. Bu faaliyetler, teröristlerin geçiş yollarını engelleme ve bölgelerde güvenlik sağlama amacı taşımaktadır. Bunun yanı sıra, İsrail’in bölgede barış ve istikrarı tehdit eden saldırılarına da dikkat çekildi. Gazze’deki insani felaketin her geçen gün daha da derinleştiği vurgulandı.

ULUSLARARASI TOPLUMUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Gazze’deki duruma ilişkin uluslararası toplumun sorumlulukları hakkında da açıklama yapıldı. Aktürk, “İsrail’in bu tavrı karşısında, Gazze’de kalıcı bir ateşkesin sağlanması, insani yardım koridorlarının kesintisiz açık bulundurulması ve sorumluların hesap vermesinin temin edilmesi uluslararası toplumun temel yükümlülüğü hâline gelmiştir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye’nin Suriye hükümetinin alacağı her türlü tedbire destek vereceği belirtildi.

HARP OKULU MEZUNİYET TÖRENİ HAKKINDA BİLGİLER

MSB kaynakları, bu yıl Kara Harp Okulu’nda düzenlenecek mezuniyet törenine ilişkin basında yer alan spekülasyonlara yanıt verdi. Mezuniyet töreninin, Cumhurbaşkanının yurtdışına seyahati nedeniyle ortak bir şekilde Kara Harp Okulu’nda yapılacağını aktaran Bakanlık, askeri öğrencilerin ihtiyaç ve isteklerine göre tatil programlarının ayarlanacağını belirtti. Ayrıca, mezuniyet sonrası ailelerle buluşma yerlerinin düzenlendiği, cep telefonlarının toplanmayacağı da vurgulandı.

HALİT YUKAY’IN NAAŞI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Bakanlık, Marmara Denizi’nde tespit edilen iş insanı Halit Yukay’ın naaşının çıkarılması için Deniz Kuvvetlerinin TCG IŞIN kurtarma gemisinin bölgedeki çalışmalarına başladığını açıkladı. Aktürk, bu süreçte hassas bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI

Tuğamiral Zeki Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarına yönelik bilgi vererek, törenler ile ilgili planlanan etkinliklerin detaylarını açıkladı. Aktürk, “Ankara’da geçit töreni ve Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 24 gemi ile halka açık liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir” dedi ve muharip uçak geçişleri ile gösteri uçuşlarının yapılacağını belirtti. Tüm bu etkinlikler, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlanması için önemli birer parça olarak öne çıkıyor.