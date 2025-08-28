Türkiye, Suriye Hükümetine Destek Verecektir

HAFTALIK BASIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta gerçekleştirdiği haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Aktürk, son bir hafta içinde barınma alanlarından kaçarak teslim olan 2 PKK’lı teröristin durumunu aktardı. “Ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 7 gün 24 saat esasıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında son bir haftada, barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen; teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiştir” dedi.

MENBİC’TEKİ TUNEL İMHA FAALİYETLERİ

Aktürk, “Suriye Harekât Alanlarında devam eden tünel imha faaliyetleri kapsamında, son bir haftada Münbiç bölgesinde imha edilen 8 kilometre uzunluğundaki tünel ile birlikte, imha edilen tünel uzunluğu 556 kilometre olmuştur” ifadesiyle bu faaliyetlerin ilerlemesini duyurdu. Ayrıca, İsrail’in bölgede sürdürdüğü saldırılara da değinen Tuğamiral, bu saldırıların insani durumları vahim bir noktaya taşıdığını vurguladı. “İsrail’in bu tavrı karşısında, Gazze’de kalıcı bir ateşkesin sağlanması, insani yardım koridorlarının kesintisiz açık bulundurulması ve sorumluların hesap vermesinin temin edilmesi uluslararası toplumun temel yükümlülüğü hâline gelmiştir” dedi.

TÜRKİYE’NİN SİYASİ DESTEKİ

Suriye konusundaki değerlendirmeleri sırasında ise MSB kaynakları, “Türkiye, Suriye’nin; toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyan, bölücü unsurlara geçit vermeyen merkezi bir yönetim modeliyle istikrara kavuşacağına inanmaktadır” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu doğrultuda, Suriye’nin talepleri doğrultusunda eğitim merkezleri kurma planının Türkiye tarafından destekleneceği ifade edildi. Türkiye’nin Suriye Hükümeti’nin alacağı tüm tedbirlere destek vereceği vurgulandı.

HARPOKULU MEZUNİYET TÖRENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bu yılki mezuniyet töreninin gerçekleştirileceği yer ve tarih hakkında da bilgiler veren Bakanlık kaynakları, “2025 yılı Harp Okulları Mezuniyet Töreni, Sayın Cumhurbaşkanımızın 31 Ağustos’ta yurt dışına seyahati nedeniyle ayrı ayrı değil ortak bir törenle Kara Harp Okulu’nda icra edilecektir” açıklamasında bulundu. Mezun öğrencilerin akşamları okuldan uzaklaştırılıp uzaklaştırılmayacağına dair yanlış bilgilere de yanıt verildi. “Dileyen dışarı çıkabilmekte, istirahat etmek isteyen de Harp Okulu’nda kalabilmektedir” denildi.

HALİT YUKAY’IN NAAŞI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakanlık kaynakları, iş insanı Halit Yukay’ın naaşının çıkarılması konusundaki çalışmalara da değindi. “Deniz Kuvvetlerimizin TCG IŞIN kurtarma gemisi bölgede çalışmalarına başladı. Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen naaşın yukarı çıkartılabilmesi için hassas bir çalışma yürütülmektedir” ifadeleriyle bu durumu doğruladı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VE KUTLAMALAR

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Büyük Zafer’in 103’üncü yılına dair şunları söyledi: “30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü şimdiden kutluyor; başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.” 30 Ağustos kutlamalarının detaylarına da değinen Aktürk, “Ankara’da geçit töreni ve Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 24 gemi ile 24 limanda halka açık liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir” dedi. Ayrıca, diğer illerde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacak olan konser ve bando faaliyetlerinin de bilgilerinin verildiği toplantıda, bu etkinliklerin 9 Eylül’e kadar devam edeceği bilgisi paylaşıldı.