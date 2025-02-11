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Ekonomi

Türkiye-Suriye Ticaretinde Yeni Dönem Başladı

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TÜRKİYE’DEN SURİYE İLE TİCARETTE ÖNEMLİ GELİŞME

Türkiye, Suriye ile olan ticaretinde önemli bir yenilik gerçekleştirdi. Suriye Liman İdaresi’nin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin Suriye’den ithal edeceği ürünler üzerindeki kısıtlamalar kaldırıldı.

BAKAN BOLAT’IN AÇIKLAMALARI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayının son günlerinde Türkiye’nin ihraç ettiği ürünler için Suriye’nin 269 farklı üründe gümrük vergisini indirdiğini açıkladı. Bu ürünler arasında, tavuk yumurtası, un, mısır, süt ve krema gibi gıda maddelerinin yanı sıra, bazı demir çelik ve hijyen ürünleri de bulunuyor.

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