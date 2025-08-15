Türkiye, Suriye Toplantısını Ankara’da Yaptı

TOPLANTI DÜZENLENİYOR

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Ankara’da Şam ile olan ikili ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla bir oturuma başkanlık ediyor. Dışişleri Bakanlığı’nın sağlamış olduğu bilgilere göre, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz liderliğinde, Suriye konusunda kurumlar arası koordinasyon toplantısı bu sabah Ankara’da gerçekleştiriliyor.

Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya platformu Next Sosyal’deki açıklamaya göre, bu toplantı Bakanlık bünyesindeki Suriye Konulu Kurumlararası Eşgüdüm Grubu’nun sekizinci toplantısı olma özelliğini taşıyor. Toplantı sırasında Türkiye’nin Suriye ile ikili ilişkileri çerçevesinde yürütülen çalışmalar detaylı bir şekilde masaya yatırılıyor.